Capcom officialise Street Fighter 6

Street Fighter est une franchise qui connait un fort succès, que cela soit auprès des joueurs occasionnels comme du côté des fans d'eSport. Le dernier volet, Street Fighter V remonte toutefois à 2016 et même s'il a connu une foule de DLC qui ont relancé son intérêt au fil des années, l'heure est venue de renouveler la franchise.

Capcom a donc fait coïncider la fin de la Capcom Pro Tour 2021 Season Final avec la révélation de Street Fighter 6, qui devrait naturellement s'imposer comme la référence pour la compétition pro autour de la franchise dès cette année.

Capcom a ainsi diffusé un teaser qui dévoile deux personnages : Ryu d'une part et Luke, dernier a avoir intégré Street Fighter 5. On retrouve un design qui se veut plus réaliste que le précédent volet, avec toutefois des musculatures très exagérées.

On ne sait actuellement rien d'autre concernant le projet, si ce n'est qu'il devrait être présenté plus en profondeur dans le courant de l'été.