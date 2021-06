Capcom pousuivi pour violation de droits d'auteurs dans RE 4 et Devil May Cry

Il y a quelques mois, Capcom faisait l'objet d'un piratage d'envergure avec un ransomware et la publication d'une partie des travaux des studios du groupe sur la toile. Ces partages ont ainsi révélé de nombreux projets de Capcom, et continuent à mettre au jour les secrets de la marque...

C'est ainsi que l'on a pu constater que Capcom avait pris certaines libertés malhonnêtes en adaptant des clichés de Judy A Juracek afin d'en faire des textures intégrées dans plusieurs de ses jeux. Évidemment, le tout a été fait sans aucun accord de l'artiste ni sans aucun reversement de droits d'auteurs...

L'artiste a donc saisi la justice vendredi dernier pour violation de droits d'auteur...

Resident Evil 4 et Devil May Cry intégreraient ainsi des textures réalisées à partir de clichés de l'artiste publiés dans l'ouvrage baptisé Surfaces datant de 1996. Capcom a par ailleurs fait le choix étonnant de conserver les mêmes dénominations que l'artiste...

Au total, ce seraient ainsi plus de 200 images qui auraient été transformées en textures et intégrées aux jeux de Capcom, en violation flagrante des droits d'auteur. L'artiste demande ainsi à l'éditeur 12 millions de dollars de dommages et intérêt.

Rappelons que Capcom avait déjà été pris la main dans le sac plusieurs fois, la dernière faisant écho à Resident Evil Village et ses concepts de monstres repris du film Frankenstein's Army de Richard Raaphorts sorti en 2013.