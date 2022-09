Spotify : Car Thing ne débarquera jamais en France

L'aventure dans le matériel pour Spotify tourne court. Le leader mondial du streaming de musique a décidé d'arrêter la production de son truc pour la voiture… ou plutôt Car Thing. Il était commercialisé aux États-Unis depuis le début de l'année.

Car Thing est un écran tactile de 4 pouces avec également une molette physique et un bouton de retour. Il prend en charge les commandes vocales. Le dispositif peut être positionné sur le tableau de bord du véhicule pour le contrôle et l'écoute de Spotify tout en conduisant.

Une connexion par Bluetooth au smartphone est toutefois nécessaire, et celui-ci doit être connecté au système audio du véhicule (Bluetooth, USB ou AUX par câble audio). Par ailleurs, Car Thing nécessite un abonnement Premium à Spotify.

La pertinence de Car Thing en question ?

" L'objectif de l'exploration de Car Thing par Spotify était de mieux comprendre l'écoute en voiture et d'apporter l'audio à un plus grand nombre d'utilisateurs et de véhicules ", a déclaré un porte-parole de Spotify à TechCrunch.

" Sur la base de plusieurs facteurs, notamment la demande de produits et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, nous avons décidé d'arrêter la production d'unités de Car Thing. "

Spotify va écouler les stocks de son appareil Car Thing jusqu'à épuisement. Il profite actuellement d'une forte réduction de prix. Il est à 29,99 $ aux États-Unis, au lieu de 89,99 $.