Apple met une grosse claque à CarPlay

La nouvelle génération de CarPlay pour Apple va être plus profondément intégrée dans les véhicules compatibles, et pour aller bien au-delà de l'infotainment.

CarPlay permet de profiter d'une interface similaire à celle l'iPhone dans un véhicule et dans le contexte de la conduite. Tout en conduisant en sécurité, la promesse d'Apple avec CarPlay est que l'utilisateur peut faire ce qu'il aime faire habituellement sur son iPhone.

À l'occasion de sa conférence WWDC, Apple annonce avoir réinventé l'expérience et donne un aperçu de la nouvelle génération de CarPlay. Elle bénéficiera d'une intégration avancée dans le véhicule et son matériel afin de tirer parti d'écrans désormais plus grands et plus nombreux.

Selon Apple, CarPlay va fournir du contenu pour tous les écrans du conducteur dans le cadre d'une expérience unifiée, et en allant au-delà de qu'il est possible de faire actuellement et de l'infodivertissement.

Intégration plus poussée de CarPlay

Sans quitter l'expérience CarPlay, les utilisateurs de CarPlay seront en mesure de contrôler la radio du véhicule ou la température intérieure. Ils pourront modifier ce qu'ils voient sur le tableau de bord grâce à des widgets à la sauce Apple.

Des informations de conduite affichées pourront être la vitesse, le régime moteur, le niveau de carburant ou de batterie du véhicule… Les utilisateurs auront accès à la météo, la navigation et avec de la personnalisation poussée pour les styles et jauges.

Apple n'entre toutefois pas dans les détails avec davantage d'informations sur la nouvelle génération de CarPlay qui seront communiquées ultérieurement. Qui plus est, ce n'est que fin 2023 que des véhicules compatibles commenceront à être annoncés.