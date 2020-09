Les cartes graphiques GeForce RTX 3080 et 3090 de Nvidia en précommande chez Amazon

Amis gamers, les cartes graphiques nvidia GeForce RTX 3080 et 3090 sont en précommande !

Récemment Nvidia dévoilait ses très attendues cartes graphiques Ampere, destinées à remplacer l’architecture Turing, avec notamment les RTX 3070, 3080 et 3090 qui sont en approche. La RTX 3080 est attendu le 17 septembre, suivi de la RTX 3090 le 24 septembre et enfin un peu plus tard le 15 octobre la RTX 3070.

Si vous êtes un gamer de l'extrême, pour qui le budget ne fait pas peur, sachez qu'Amazon vient de lancer en précommande les RTX 3080 et RTX 3090 de chez ASUS en ROG Strix (produits vendus et expédiés par Amazon), chaque référence étant disponible avec et sans overclocking. La date d'expédition est fixée au 24 septembre.

Le premier prix est à 800 €, pas donné mais il faut avouer que ces cartes sont de véritables monstres de puissance...