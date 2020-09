La GeForce RTX 3080 de Nvidia explose les premiers tests !

C’est tout récemment que Nvidia a dévoilé ses très attendues cartes graphiques basées sur Ampere, pour remplacer l’architecture de Turing. Ampère ne sera pas nécessairement bon marché, mais le rapport qualité-prix semble excellent sur la base de certains premiers tests. De plus, la RTX 3080 haut de gamme ne nécessite pas de PCIe 4.0.

La carte RTX 3080 la plus puissante prend en charge la vidéo 8K à 60fps, et les potentiels acheteurs potentiels craignent que leurs anciens emplacements PCIe ne suffisent pas. En effet beaucoup ont peur que le nouveau RTX 3080 ne rencontre des ralentissements avec les emplacements 3.0. Il a cependant été confirmé que vous n’avez pas besoin de PCIe 4.0 pour le 3080. Le gain de performances de la mise à niveau vers la version 4.0 n’est que de quelques pour cent et reste donc négligeable.

Parmi les résultats, on note que Borderlands 3 est 81% plus rapide sur la 3080 et Doom Eternal obtient un score encore plus élevé. Shadow of the Tomb Raider est presque 70% plus performant. Des résultats hallucinants lorsque l’on sait qu’une nouvelle carte moyenne ne permet de gagner que quelques points de performance.

Si les tests futurs concordent avec ces chiffres, Ampere pourrait faire du jeu 4K haut de gamme une expérience beaucoup moins frustrante. La 3080 testée par Digital Foundry coûtera environ 699 € à l’heure actuelle. Ce n’est pas bon marché, mais les résultats de test sont à la hauteur du prix. Le RTX 3080 semble être plus performant que le RTX 2080 Ti, une carte qui a commencé à plus de 1000 € pour l'édition Founder de Nvidia. Nous devrons attendre davantage de tests et d'analyses dans le monde réel, mais Ampère semble être une victoire majeure pour Nvidia.