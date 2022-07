Ventes de cartes graphiques : rien n'arrête la chute des prix

Après plusieurs trimestre de montée des prix des cartes graphiques sur fond de pénurie de stocks et de forte demande de la part du marché du cryptominage, la situation tend maintenant vers l'inverse avec une chute continue des tarifs depuis le début de l'année.

Elle est estimée par Tom's Hardware à 57% depuis janvier avec une accentuation de -14% sur le seul mois de juin. Plusieurs causes expliquent l'amplification du phénomène : un marché global qui ralentit, tant sur les ventes de CPU que de GPU conduisant à une demande plus faible, une production qui s'améliore et surtout un marché crypto qui a subi plusieurs coups de frein, conduisant les cryptomineurs à vendre des masses de cartes graphiques en occasion.

Si les prix du matériel neuf se maintiennent encore autour du MSRP, ceux de l'occasion ont fondu, les acteurs du minage cherchant à recouper leurs pertes.

Un marché de l'occasion bien rempli

Acheter une carte d'occasion dans ces conditions présente un certain risque, les GPU ayant été utilisés au maximum de leurs capacités et pouvant présenter une usure plus marquée et donc une durée de vie raccourcie.

Mais s'offrir un modèle de référence à petit prix reste une opportunité tentante, avec une disponibilité immédiate, ce qui était encore compliqué il y a quelques mois.

La situation s'annonce compliquée pour les fabricants qui lanceront sous peu les nouvelles générations GeForce RTX 40 (Lovelace) chez Nvidia et Radeon RX 7000 (RDNA3) pour AMD et qui préfèreraient sans doute écouleur leurs stocks actuels.