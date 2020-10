Où acheter une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 / 3080 / 3090 ?

Le choix d’une carte graphique n’est pas à prendre à la légère lors de l’achat d’un ordinateur. Avec des logiciels et des jeux de plus en plus gourmands, difficiles de pouvoir s’en passer. Découvrez notre analyse des cartes GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 pour vous aider dans votre choix.

Commençons par le GeForce RTX 3070, une carte graphique qui est basée sur Ampere, la nouvelle architecture NVIDIA RTX. Cette carte graphique est dotée d’une multitude de cœurs RT et Tensor spécialement optimisés pour faire tourner les jeux les plus exigeants. Voici une liste ou vous trouverez le GeForce RTX 3070:

Passons ensuite à la GeForce RTX™ 3080, légèrement supérieure au modèle précédent, elle offre aux joueurs des fonctionnalités très variées et des performances supérieures pou faire tourner tous vos jeux en Ultra sans perte de fluidité grâce à Ampere. Cette carte graphique de haute technologie embarque de nouveaux multiprocesseurs de flux pour une expérience de jeu exceptionnelle. Vous trouverez le GeForce RTX 3080 sur les liens suivants:

Carte graphique ZOTAC GeForce RTX 3080 XLR8 Triple Fan - 10Go à 719 € (Rue du commerce)

Enfin, la GeForce RTX™ 3090, optimisée par Ampere, cette carte graphique de haute technologie permet de vivre l’expérience gaming ultime avec 24 Go de mémoire G6X et une puissance incomparable. La carte idéale pour ceux qui ne veulent que le meilleur.