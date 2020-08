Cartographie de l’univers : une carte tridimensionnelle désormais disponible

En effet, après une collaboration entre des centaines de chercheurs venant des quatre coins du monde, sur plus de deux décennies, une carte tridimensionnelle de l’expansion de l’univers, la carte 3D eBOSS, a finalement été mise au point. Une carte tridimensionnelle qui couvre 11 milliards d’années de temps cosmique. Cette carte, mise au point grâce au télescope de la Sloan Foundation, celui de l’Observatoire de Las Campanas et des précédentes itérations du projet SDSS, permet de retracer l’histoire cosmique de l’univers qui a pu être minutieusement détaillée. L’expansion de l’univers aurait débuté il y a environ 6 milliards d’années et, depuis, le processus ne s’est plus arrêté. Une expansion attribuée par les astrophysiciens à l’énergie sombre (ou énergie noire), une entité invisible et encore peu connue présente partout dans l’univers qui serait une forme d'énergie hypothétique emplissant uniformément tout l'Univers et dotée d'une pression négative la faisant se comporter comme une force gravitationnelle répulsive.

Pour la création de cette carte, les astrophysiciens se sont servis de divers types d’objets.

Afin de cartographier la partie de l’univers datant de 6 milliards d’années, les chercheurs se sont servis des grandes galaxies bleues. Ensuite des galaxies bleues plus jeunes ont été utilisées pour une section un peu plus récente. Enfin, les quasars ont été utilisés pour cartographier les parties de l’univers datant d’au moins 11 milliards d’années. Notons que durant la mise au point de chacune de ces sections, des examens très minutieux ont été menés.