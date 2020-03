Bon plan : comment acheter ses cartouches d'encre et toner au meilleur prix en confinement ?

Pendant cette période de confinement, notre seule possibilité de sortie se fait via une attestation à imprimer en ligne. De nombreux Français se trouvent obligés de télétravailler et des étudiants sont bloqués chez eux avec là aussi bien souvent l'obligation d'imprimer des documents. Alors, comment acheter de nouvelles cartouches d'encre ou toner au meilleur prix ?

De très nombreux Français sont équipés de matériel d’impression. Que ce soit pour leurs documents ou encore leurs réalisations de tous les jours, c’est un moyen plus pratique qui nécessite une utilisation de cartouches d’encre ou de toner plus ou moins importante en fonction de la consommation.

Face aux derniers événements liés au coronavirus et notamment au confinement, de nombreux Français se voient contraints d’imprimer plusieurs fois par jour des documents pour autoriser leurs sorties, et leur consommation d’encre d’imprimante augmente de manière non négligeable ce qui a tout de même un impact sur le portefeuille. Bien que les imprimantes d’entrée de gamme soient très abordables et d’une utilisation relativement simple, il reste cependant le problème de prix des cartouches d’encre. En effet, certaines cartouches peuvent coûter aussi cher qu’un ensemble qui comprend une imprimante neuve d’entrée de gamme avec les cartouches incluses.

Même si les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent pour vous obliger à acheter leurs cartouches officielles proposées à prix d'or (messages indiquant que la cartouche que vous utilisez n'est pas officielle,...), les amateurs savent depuis longtemps qu'utiliser des cartouches génériques dites aussi compatibles permet d'obtenir un résultat similaire au niveau qualité mais à un prix bien moindre.

Pour ce bon plan nous avons sélectionné le revendeur spécialisé 123consommables qui propose des cartouches d’encre et toner à prix vraiment réduit et une livraison rapide assurée même en ces temps de confinement. Vous y trouverez les cartouches et toners de toutes les marques (Canon, HP, Epson, Brother, Xerox,...) à des prix vraiment intéressants, notamment sur les cartouches génériques que nous vous conseillons. Nous avons d'ailleurs effectué pour notre propre compte une commande arrivée en quelques jours sans souci (et non cet article n'est pas un publi-rédactionnel ^^). Indiquez simplement dans le champ de recherche le nom de votre imprimante et le site vous proposera toutes les cartouches officielles et compatibles disponibles.

Remarque : une fois vos cartouches d'encre vides ne les jetez pas, ce même site vous les rachète et vous propose des bons d’achat, intéressant pour votre portefeuille, mais aussi et surtout pour participer à la préservation de l'environnement.