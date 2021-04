Casio G-SHOCK GSW-H1000 : la montre résistante désormais sous Wear OS

La marque Casio avait déjà lancé des montres sous Wear OS mais pas encore dans sa gamme G-SHOCK de montres très robustes. La Casio G-SHOCK GSH-H1000 est donc à la première à exploiter la plate-forme dédiée de Google tout en conservant les caractéristiques d'une montre G-SQUAD.

On trouve donc un boîtier renforcé et un verre tactile suffisamment épais pour lui assurer une étanchéité jusqu'à 200 mètres de profondeur, ce qui ne l'empêche pas d'embarquer aussi un microphone.

Le dos est en titane pour résister à la corrosion et Casio a appliqué un traitement anti-abrasion sur le boîtier. L'arrière comprend un cardiodréquencemètre optique et la montre intègre capteurs de mouvement et baromètre / altimètre, ainsi qu'un module GPS.

Le bracelet est en uréthane assurant souplesse et robustesse et pour l'écran, Casio a fait le choix d'un affichage double couche avec un écran monochrome et un écran couleur afin de pouvoir réduire la consommation d'énergie.

L'affichage monochrome Always-On affiche l'heure et certains paramètres tandis que l'écran couleur est utilisé pour afficher des éléments plus complexes comme une carte, et avec une bonne définition.

L'affiche mesure 1,2 pouce et offre une résolution 360 x 360 pixels. Il est largement personnalisable par de nombreux cadrans pour lesquels on pourra afficher les données de son choix.

La montre G-SHOCK GSW-H1000 comprend 15 modes sportifs et 24 modes indoor pour répondre à un large choix d'activités.

L'application mobile permettra même d'afficher des données issues de la montre sur les vidéos d'exploits sportifs prises depuis le smartphone compagnon. Du côté de l'autonomie, il faudra compter entre 1 jour et demi en n'utilisant que l'écran couleur et 1 mois en mode économique.

Produit haut de gamme, la montre connectée Casio G-SHOCK GSW-H1000 sous Wear OS sera proposée au tarif de 700 dollars environ.