L'aspirateur Roborock S7 passe sous la barre des 400€ mais aussi une montre, une tablette, un casque et une TV

Commençons notre top 5 avec l'aspirateur Roborock S7 qui est à petit prix sur AliExpress.

Sur le dessus de l'aspirateur, on remarque trois boutons qui permettent de contrôler l'aspirateur, avec un retour base, un pour l’éteindre ou l’allumer et le dernier pour effectuer un lavage localisé. Le Roborock est également pourvu d’un télémètre laser permettant à l'aspirateur de cartographier l'intégralité de votre maison et d'enregistrer les cartes pour une utilisation ultérieure. Sous le capot, le robot est équipé de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 peut s'associer à son application. Cette dernière récupère les cartes sur votre smartphone et grâce à elle vous pouvez choisir les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore programmer le robot en sélectionnant des zones de lavage. Pour finir, le Roborock S7 intègre une batterie de 5200 mAh qui permet jusqu'à 3 heures de nettoyage soit de nettoyer une maison de 250 m².

Sur AliExpress, l'aspirateur Roborock S7 est au tarif réduit de 399 € avec le code de réduction 30TRE et la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec la tablette tactile Xiaomi Pad 5 qui profite d'une très belle réduction sur AliExpress.

Cette dernière est dotée d'un écran tactile LCD de 11" pour une définition de 2560 x 1600 px, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 500 cd/m². La tablette est propulsée par le processeur Snapdragon 860 cadencé à 2,96 GHz avec 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Elle est compatible Bluetooth.

Au niveau de l'autonomie, la Xiaomi Pad 5 est équipée d'une batterie de 8720 mAh qui vous offre une très bonne autonomie avec au moins 10 heures d'utilisation. Au niveau de la photo, la tablette intègre un capteur de 13 MP. Et enfin, elle intègre 4 haut-parleurs très larges avec support de la technologie Dolby Atmos pour un meilleur son.

La tablette tactile Xiaomi Pad 5 6+128 Go est au prix réduit de 287 € avec le code 40TECH et la livraison gratuite.



Poursuivons avec la Smart TV QLED Hisense 64U7HQ qui est à prix réduit sur Darty.

Elle est dotée d'une dalle haute-definition 4K de 65 pouces soit une taille d'écran de l'écran de 164 cm et une fréquence de 120 Hz, parfait pour les jeux-video. La télévision profite de la technologie Dolby Vision permettant d'obtenir des images très lumineuses et un contraste beaucoup plus élevé mais aussi de HDR10+, HDR10 et de HLG. Au niveau du son, la TV profite d'une puissance de 20 Watts avec la technologie Dolby Atmos.

La télévision est dotée de l'OS Vidaa U6 permettant de profiter des applications comme Netflix ou Disney+ par exemple. Au niveau de la connectique, la Hisense 64U7HQ est équipée de quatre ports HDMI, de deux ports USB, de deux prises d'antennes, d'un port Ethernet et d'un slot PCMCIA. Et pour finir, la TV profite d'une télécommande, d'Alexa et de Google Assistant.

La TV Ultra HD QLED Hisense 64U7HQ est au prix de 699 € au lieu de 1099 € avec l'ODR de 300 € sur Darty.



Passons maintenant à la montre connectée Amazfit Stratos 3 qui possède un boîtier en acier inox 48 mm avec un affichage tactile circulaire de 1,34" de 320 x 320 pixels protégé par du verre Gorilla Glass. Elle affiche une étanchéité de 5 ATM avec un module GPS. La montre profite d'un capteur optique de suivi biologique BioTracker.

Du côté de l'autonomie, la montre offre une utilisation de 7 jours, un mode économique permet même d'atteindre les 14 jours. Si vous l'utilisez de façon intensive, vous profitez de 35 heures en positionnement de précision et jusqu'à 70 heures en mode économique.

La montre connectée Amazfit Stratos 3 est au prix de 85 € avec le code 10TRE et le coupon vendeur sur AliExpress.



Finissons avec le casque pour gamer Astro Gaming A40 TR qui est à petit prix sur Amazon.

De type filaire, il est doté d'un micro détachable. Ce dernier minimise les bruits. Le casque est léger, confortable et résistant. Sa finition de qualité vous offrira des heures de jeux sans gêne. Il est possible d'ajouter des mods qui rendent le casque antibruit, parfait pour les tournois. Le casque est compatible PS5 ou encore Xbox Series X\S.

Sur Amazon, le casque pour gamer Astro Gaming A40 TR est au prix de 100 € au lieu de 165 € avec la livraison gratuite.



