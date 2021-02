Le casque Sony WH-1000XM4 en promotion, mais aussi SSD, souris gamer, smartphones, etc

Le bon plan du jour concerne le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

En ce moment, Rakuten propose le casque Bluetooth Sony Wh-1000XM4 à 279 € au lieu de 399 € en utilisant le coupon RAKUTEN7.



Ci-dessous vous pourrez découvrir les différentes offres proposées par les e-commerçants aujourd'hui :

Vous pourrez également profiter du service Amazon Music HD avec les trois premiers mois gratuits !

