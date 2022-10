Prix cassés sur le casque Turtle Beach Stealth 600, les écouteurs Galaxy Buds2 Pro et la TV Samsung

Commençons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro qui voient leur prix quasiment divisé par deux sur le site de la Fnac.

Ces derniers affichent un design épuré et ils sont disponibles en 3 coloris différents. Ils sont dotés d'une oreillette avec embout silicone pour une isolation passive des bruits extérieurs et des micros pour apporter une très bonne réduction active du bruit (ANC). Avec l'Ambiance Sound, les conversations détectées par les Buds2 Pro atténuent le son pour pouvoir profiter dans les meilleures conditions possibles des conversations.

Pendant les appels, une IA de réduction des bruits est à l'oeuvre pour un son de qualité. Ils profitent également du codec SSC Hi-Fi avec une qualité audio 24 bit. Pour finir, au niveau de l'autonomie, les écouteurs tiennent 5 heures avec l'ANC (8 heures sans) et le boitier offre jusqu'à 20 heures supplémentaires.

Sur le site de la Fnac, les écouteurs Galaxy Buds2 Pro sont au prix de 130 € au lieu de 230 €, avec le code BUDS2PRO50 et l'ODR de 50 €.





Passons maintenant à la TV QLED Samsung QE65Q80B qui profite d'une belle réduction sur le site de Rueducommerce.

La télévision dispose d'un écran de 65" (164 cm) qui offre une définition de 3840 x 2160 pixels avec un format d'image de 16/9n et un taux de rafraichissement de 100 Hz. C'est une smartTV qui permet donc de profiter de vos applications préférées comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video.

Au niveau de la connectique, la télévision QLED QE65Q80B profite de quatre ports HDMI, d'une sortie audio numérique optique, de deux ports USB, d'un port Ethernet ainsi que d'une compatibilité avec le WiFi et le Bluetooth 5.2.

Vous retrouverez donc la télévision Samsung QLED QE65Q80B à 999 € seulement au lieu de 1399 € sur Rueducommerce.



Finissons avec le casque Turtle Beach Stealth 600 qui voit son prix chuter de 34 % sur Amazon.

Le casque profite de coussinets assez épais qui permettent de ne pas sentir ses lunettes lors de longues sessions de gaming. Grâce aux paramètres de son Superhuman Hearing, vous pouvez entendre les sons les plus subtils et les plus cruciaux lors de vos sessions de jeux. Le casque prend en charge aussi le son Surround avec la compatibilité Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone. Pour finir, la batterie vous fait profiter de plus de 24 heures de jeu.

Sur Amazon, le casque Turtle Beach Stealth 600 est au prix de 66 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



