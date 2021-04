Le casque VR Oculus Rift S, la trottinette électrique Xiaomi 1S et le smartphone Samsung Galaxy A51

Les trois promotions du jour sont arrivées et nous pouvons dès à présent profiter du casque de réalité virtuelle Oculus Rift S avec 100 € de moins, mais aussi de la trottinette électrique Xiaomi 1S et enfin le smartphone Samsung Galaxy A51 !

Le bon plan du jour concerne le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S qui est un casque haut de gamme relié par un câble à un PC puissant donnant toute la mesure de la réalité virtuelle. Il intègre un affichage Fast-Switch de 2560 x 1440 pixels avec le même système de positionnement direct (inside-out) Oculus Insight que celui de l'Oculus Quest, évitant d'avoir à baliser une aire de jeu de capteurs supplémentaires. Le rafraîchissement de l'écran est de 80 Hz

Vous profiterez de cinq capteurs dans la face avant de l'Oculus Rift S et des algorithmes de computer vision se chargent de cartographier l'environnement proche, mais aussi de détecter finement la position des contrôleurs de manière à reproduire plus fidèlement les mouvements des mains et de renforcer l'impression d'immersion.

Boulange propose le casque VR Oculus Rift S à 349 € au lieu de 449 €.



Vous trouverez également la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S qui est équipée d'un moteur d'une puissance nominale de 250W, et de 500 W en puissance maximale. Trois modes de vitesse sont disponibles : mode piéton de 0 à 5km/h, mode standard de 0 à 20km/h et enfin le mode sport de 0 à 25km/h. La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h avec une autonomie estimée à 30 km.

La trottinette est pliable en 3 secondes pour un confort optimal pour ses utilisateurs. Et pour les déplacements en milieu urbain, il est à noter qu'elle ne pèse que 12,5 kg avec son corps en aluminium. Elle dispose de roues pneumatiques de 8,5" et d'un double système de freinage avant et arrière. Enfin une application dédiée existe, Mi Home App, permettant de verrouiller / déverrouiller la trottinette, de consulter les données comme le kilométrage, la vitesse, l'autonomie restante... ou encore de gérer les paramètres du régulateur de vitesse ou de mettre à jour le firmware. Bref, une trottinette à recommander.

La trottinette électrique Xiaomi 1S est en promotion à 379 € chez Darty au lieu de 449 € !



Terminons ce bon plan avec le smartphone Samsung Galaxy A51 qui propose un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant de 32 mégapixels et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 mégapixels et des modules 12 (ultra grand-angle)+ 5 (macro)+ 5 mégapixels (bokeh).

Ce Samsung exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 1024 Go. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

En ce moment le smartphone Samsung Galaxy A51 128 Go est à 279 € au lieu de 379 € chez Cdiscount.



