CastAway : un étui qui cache un deuxième écran pour smartphone

C'est un projet de plus qui vient d'être concrétisé grâce au financement participatif : Castaway propose à chacun de disposer d'un second écran pour son smartphone et de reprendre ainsi le design des smartphones pliables, sans avoir à changer de terminal, ni de dépenser 2000 euros.

L'idée est simple : CastAway se présente comme un étui pour smartphone dont le rabat dispose d'un écran tactile. Il suffit alors de se connecter à cet écran, qui dispose de sa propre batterie, via son smartphone pour automatiquement profiter d'une configuration à deux écrans.

La partie écran dispose d'une charnière aimantée, qui permettra de l'utiliser à distance et de se créer un petit PC portable, elle embarque une prise mini Jack, des connexions WiFi et Bluetooth, une caméra frontale et dorsale ainsi que sa propre capacité de stockage.

On pourra ainsi profiter de deux applications en simultanée, de copier-coller des informations de l'un vers l'autre écran, mais pour l'instant, pas de véritable mode étendu. Il faudra sans doute attendre que la partie logicielle se développe davantage pour aller au-delà de la principale utilisation qui restera dans un premier temps l'usage comme clavier virtuel ou manette de jeu.

Le tout reste toutefois compatible avec iOS et Android et se décline en 3 tailles : 5,8, 6,3 et 6,9 pouces. Les participants au projet sur Indiegogo seront livrés à compter du mois de mai prochain, notons que le prix du CastAway était situé entre 180 et 200 euros selon la version choisie.