CD Projekt : le Crunch de retour pour boucler Cyberpunk 2077 dans les temps

CD Projekt l'avait pourtant promis : le recours au crunch pour boucler Cyberpunk 2077 ne serait pas nécessaire et pourtant il est bel et bien de retour au sein des studios polonais.

Cyberpunk 2077 nourrit de fortes attentes de la part des joueurs et ce, depuis le partage du tout premier visuel il y a plusieurs années. Les différentes démos et autres présentations n'ont fait qu'alimenter l'appétit des joueurs et après plusieurs reports, CD Projekt se doit de livrer une copie parfaite en temps et en heure.

Le journaliste Jason Schreier a ainsi révélé que CD Projekt venait d'entamer une période de crunch pour boucler le projet à temps. CD Projekt aurait ainsi annoncé des semaines de 6 jours de travail pour tous les développeurs associés à CyberPunk 2077.

Une technique de Crunch que CD Projekt avait promis ne pas mettre en place afin de respecter la santé et le mental de ses employés.

Adam Badowski, responsable de CD Projekt a officialisé l'information en expliquant qu'il s'agit là d'une des décisions les plus difficiles à prendre. Il reconnait que cela entre en contradiction avec ses précédentes déclarations et positions vis-à-vis du crunch, mais plus aucune solution n'est disponible pour répondre aux engagements pris avec les joueurs. Il assure par ailleurs que les employés seront récompensés avec notamment le versement d'un bonus correspondant à 10 des profits annuels réalisés par l'entreprise (pour toute l'équipe du projet)