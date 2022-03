CD Projekt déploie la mise à jour 1.52 de Cyberpunk 2077

Après un patch 1.5 qui portait enfin Cyberpunk 2077 sur les consoles Next Gen, personne n'attendait vraiment de nouveau patch aussi rapidement.

Pourtant, CD Projekt vient de déployer la version 1.52 de son titre avec une foule de correctifs notamment dans le gameplay et l'interface utilisateur.

Le patch corrige également un ensemble de quêtes qui présentaient des problèmes d'activation, de blocage ou de réalisation.

Le patch Note s'avère plus que complet une fois de plus, notons qu'aucun nouveau DLC n'est intégré à cette mise à jour qui ne rassemble qu'un ensemble de correctifs et ajustements.

Patch Note Cyberpunk 1.52 :

Gameplay

Correction d’un bug qui pouvait causer l’apparition de voitures accidentées ou de multiples véhicules de nomades dans la circulation lorsque vous conduisiez vite.

Correction d’un bug où la première animation d’équipement pouvait s’afficher de manière répétée après la récupération d’un couteau de lancer.

Le gilet pare-balles de journaliste à blindage feuilleté peut désormais être ramassé comme butin à Japantown.

Correction d’un bug où la grenade de reconnaissance affichait en surbrillance des PNJ non hostiles.

Correction d’un bug qui inversait l’axe de caméra lors d’un zoom avant après l’utilisation du piratage rapide Prise de contrôle sur un appareil.

Quêtes

Vous ne pouvez plus racheter une rénovation d’appartement que vous possédez déjà.

Ajout d’une interaction avec la douche dans le camp des nomades.

Il n’est désormais plus possible de pirater l’appartement à Northside avant d’avoir terminé l’Acte 1.

Correction d’un bug où des événements de combat et certaines scènes en monde ouvert pouvaient rester désactivés après la découverte de l’Afterlife tant que vous n’aviez pas effectué de voyage rapide à Watson.

Automatic Love - Se heurter à un mur dans l’ascenseur du Mégabuilding H8 n’entraîne plus une mort instantanée.

Blistering Love - Correction d’un bug où Johnny pouvait disparaître si vous quittiez la cabine avant d’interagir avec le projecteur, ce qui bloquait la progression.

Cyberpsycho repéré : Les démons de la guerre - Correction d’un bug où il était impossible de progresser au-delà de l’objectif « Fouiller la zone pour rassembler des informations. ».

Epistrophy - Correction d’un bug où la quête pouvait réapparaître dans le journal au lieu d’être marquée comme échouée lorsque vous échouiez à récupérer l’un des taxis.

I Fought The Law - Correction d’un bug où River pouvait conduire de manière irrégulière pour sortir de la zone du marché et pousser V hors des limites de la carte.

Life During Wartime - Correction d’un bug où choisir deux options de dialogue bleues en arrivant sur le site du crash bloquait la progression.

Path of Glory - L’objectif facultatif « S’habiller. » peut désormais être terminé même si vous avez récupéré les vêtements avant qu’il n’apparaisse.

Le renseignement - Correction d’un bug où les portes du Lizzie’s étaient fermées à des heures où elles devaient être ouvertes, ce qui bloquait la progression.

Le rendez-vous - Correction d’un bug où Dex conduisait en zigzaguant au moment de partir.

With a Little Help from My Friends - Correction d’un bug où les holocalls et messages textuels pouvaient être bloqués si vous aviez parlé du plan de Panam à Saul pendant que les nomades s’en allaient.

Monde ouvert

Correction d’un bug où les véhicules appelés pouvaient apparaître loin du joueur.

Les corpos suicidaires de Corpo Plaza ne se relèvent plus après leur chute.

Correction d’un bug où une Agression en cours à Arroyo n’était pas visible sur la carte, ce qui entravait la progression du succès La Jungle.

Contrat : Adieu, Night City - Correction d’un bug où arriver dans la zone ne déclenchait pas la quête.

Contrat : Trop douée pour eux - Correction d’un bug où l’objectif facultatif « Garer la voiture d’Iris dans le garage. » ne pouvait pas être terminé si vous vous arrêtiez devant le garage.

Contrat : Mauvais perdant - Correction d’un bug où tous les ennemis à l’intérieur du casino restaient amicaux.

Dark Man : le défi - Correction d’un bug où la Rayfield Caliburn n’apparaissait pas.

Interface

Ajout d’un indicateur de quête pour les récompenses de fixer lorsqu’elles sont d’abord trouvées dans la planque.

L’ouverture des menus pendant la lecture d’un éclat ne bloquera plus le jeu.

Il n’est plus possible de changer la position du marqueur pendant que vous passez le temps.

Correction d’un bug où l’interface de butin pouvait clignoter et changer avant que vous ayez récupéré l’objet.

Correction d’un bug où le nom de quête A Favor for a Friend pouvait être affiché de manière incorrecte à la place du nom de certaines quêtes suivies.

Visuel

Correction d’animations et d’objets manquants ou déplacés dans certaines scènes.

Correction de divers bugs d’animations liés aux neutralisations aériennes avec l’avantage Dragon caché.

Correction d’un bug où des tempêtes de sable pouvaient apparaître dans des scènes où elles n’étaient pas censées être.

Correction d’un bug où le feuillage n’était pas affecté par les conditions météorologiques.

Les lunettes de soleil de sport en polycarbonate ne sont plus visibles lors du passage entre les vues à la troisième personne et à la première personne quand vous conduisez.

Modifications spécifiques aux consoles

Améliorations de la mémoire et correction de plantages sur les consoles next-gen.

Optimisations d’interface mineures.

[PlaySation 5] Importer une sauvegarde sans être connecté au PlayStation Network ne bloquera plus l’option permettant de continuer la partie.

[PlaySation 5] Correction d’un bug où une sauvegarde corrompue était créée lorsque le joueur essayait d’importer une sauvegarde PlayStation 4 alors qu’aucune sauvegarde n’était exportée.

[PlaySation] Correction d’un bug où l’écran « Appuyer sur [touche Options] pour continuer » enregistrait la pression de la touche avec un délai.

[PlaySation 5] Les routes mouillées affichent désormais autant de reflets que sur la version PC.

[PlaySation 5/Xbox Series X] Changer les réglages prédéfinis dans les paramètres vidéo ne règle plus toutes les options de graphismes sur OUI automatiquement.

[Xbox One/Xbox Series X] Déconnecter la manette et ouvrir le menu Pause simultanément ne bloquera plus le joueur.

Modifications spécifiques à Google STADIA