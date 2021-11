CD Projekt : Non, le studio n'est pas à vendre !

C'est dans le journal polonais Rzeczpospolita qu'Adam Kiciński s'est récemment exprimé. Le président de CD Projekt intervenait ainsi en écho aux rumeurs qui évoquent depuis quelques semaines le fait que le studio cherche un repreneur.

Des rumeurs qui sont nées du fait de différentes restructurations au sein de CD Projekt cette année. Une réorganisation faisant elle-même suite à la sortie chaotique de Cyberpunk 2077.

Mais pour Adam Kiciński, aucun rachat n'est à l'ordre du jour, la réorganisation annoncée permettra d'envisager un avenir plus serein des licences Witcher et Cyberpunk et devrait permettre de retravailler l'image de CD Projekt.

CD Projekt confirme ainsi souhaiter conserver son indépendance et indique ne pas être à la recherche d'investisseurs stratégiques. Par ailleurs, la société est plutôt orientée vers la stratégie inverse, avec le rachat d'autres studios et sociétés.

La réorganisation du groupe devrait d'ailleurs permettre le développement conjoint de plusieurs titres AAA. En clair, Cyberpunk 2077 pourrait voir son développement se poursuivre tandis que d'autres équipes travaillent sur un nouveau Witcher.