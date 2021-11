Cdiscount change sa politique de retours pour concurrencer Amazon

La fin d'année et les différentes opérations promotionnelles entrainent une hausse des ventes, et pour que les acheteurs soient un peu plus sereins lors des achats, Amazon avait annoncé réviser ses délais de rétractation et permettre des retours gratuits jusqu'en janvier.

Cdiscount emboite le pas avec le lancement de sa Black Week et annonce à son tour que les commandes expédiées entre le 1er novembre et le 24 décembre 2021 pourront profiter d'un retour jusqu'au 8 janvier inclus.

Qu'il s'agisse d'une simple rétractation, de produits livrés abimés, d'erreurs de références, il sera donc possible de se faire rembourser plus facilement et plus longtemps après la date d'expédition.

Avec cette nouvelle règle, Cdiscount espère augmenter les achats compulsifs et faire grossir les paniers pour les cadeaux de Noël. Il sera ainsi plus simple de réaliser un échange en cas de cadeau offert en doublon ou de cadeaux indésirables ou non adaptés.

