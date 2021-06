Cdiscount Mobile : un forfait mobile 100Go à 7,99€ par mois pendant 1 an et un 60Go avec iPhone 8 offert

Pour bien débuter les soldes d'été, Cdiscount Mobile nous propose deux forfaits mobiles avec un très 100 Go de données mobiles à seulement 7,99 € par mois pendant un an, mais ausi un 60 Go à avec un iPhone 8 offert.

C'est le début des soldes d'été chez Cdiscount comme nous avons pu le voir ce matin dans un bon plan regroupant les meilleures promotions et que nous vous invitons à découvrir. Mais du côté des forfaits mobiles aussi des nouveautés apparaissent.

Cdiscount Mobile propose ainsi un premier forfait mobile sans engagement incluant 100 Go de données mobiles affiché à seulement 7,99 € par mois pendant 12 mois, le prix passant ensuite à 20 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 7 juillet 2021 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 13 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Cdiscount propose un second forfait qui est lui soumis à un engagement de 24 mois et qui est affiché à 14,99 € par mois pour 60 Go de data et un iPhone 8 reconditionné offert ! Vous aurez droit aux Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM ainsi qu’à 20 Go de data à l'étranger. Cette offre est valable jusqu'au 11 juillet 2021.



Découvrir les forfaits mobiles Cdiscount Mobile 100 Go à 7,99 € par mois pendant un an et 60 Go à 14,99 € avec un iPhone 8 offert





Du côté de la concurrence signalons les offres de Sosh avec un forfait 80 Go à 14,99 € par mois, Free Mobile 80 Go à 9,99 € par mois, B&You de Bouygues Télécom avec 5 Go à 4,99 €, 60 Go à 12,99 €, 100 Go à 14,99 € et 120 Go à 18,99 € par mois et enfin RED avec 5 Go à 5 €, 60 Go à 13 €, 100 Go à 15 € et 130 Go à 19 € par mois.