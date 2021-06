Après RED et B&You, Cdiscount Mobile contre-attaque avec son forfait mobile 200 Go à moins de 10 € par mois !

Cdiscount Mobile ne compte pas rester inactif face à la concurrence et nous propose un très intéressant forfait mobile avec 200 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

Alors que RED, avec son offre Le BIG RED, et Bouygues Télécom, avec son Very B&You, proposent tous les deux jusqu'à demain soir un forfait mobile 200 Go à 15 euros par mois, Cdiscount enfonce le clou avec un tarif à moins de 10 € valable pendant 1 an !

Cdiscount Mobile propose ainsi un forfait mobile avec 200 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois, le prix passant ensuite à 24,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 27 juin 2021 inclus.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 17 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Découvrir le forfait mobile Cdiscount Mobile 200 Go à 9,99 € par mois pendant un an





A noter que Cdiscount propose un autre forfait mobile 40 Go de data à 7,99 € par mois pendant 12 mois, puis ensuite à 15 € par mois, également sans engagement.





Et du côté de la concurrence vous trouverez de nombreuses offres avec les forfaits mobiles Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile 80 Go à 9,99 € par mois, Very B&You de Bouygues Télécom avec 5 Go à 4,99 €, 100 Go à 11,99 €, et 200 Go à 14,99 € par mois et enfin Le BIG RED avec 5 Go à 5 €, 100 Go à 12 €, et 200 Go à 15 € par mois.