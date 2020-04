Forfait mobile : Cdiscount mobile propose un forfait 50 Go à 10,99 € par mois même après un an

Le site e-commerce Cdiscount propose en ce moment une offre promotionnelle sur son forfait mobile 50 Go de data !

Le bon plan mobile du jour concerne Cdiscount Mobile et son forfait mobile sans engagement avec 50 Go de données mobiles à seulement 10,99 € par mois à vie, c'est-à-dire sans modification de prix au-delà d'un an. Cette offre est disponible du 14 au 21 avril 2020.

Ce forfait étant sans engagement, vous pourrez donc basculer ensuite vers une nouvelle offre lorsque vous le souhaitez.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE.

en France métropolitaine et depuis l'UE. 50 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà)

de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) 3 Go de data 4G dans l'Union européenne et dans les DOM.

de data 4G dans l'Union européenne et dans les DOM. L'activation de la carte sim à 10 € lors de la commande.





Pour rappel, Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique.

