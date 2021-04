Cdiscount Mobile lance un forfait mobile 50 Go à 10€ par mois et pas que la 1ère année !

L'opérateur mobile Cdiscount Mobile propose donc pour la première fois un forfait mobile proposant 50 Go de données mobiles à seulement 10 € par mois avec un prix annoncé comme "et pas que la première année !". Il faut comprendre par là que le tarif n'évoluera pas après même après une période d'un an sauf en cas de changement par l'opérateur quand bon lui semblera (dans 1 an, dans 10 ans ou jamais), mais dans ce cas vous pourrez alors soit refuser l'augmentation si cela est possible, soit vous désabonner gratuitement. Cette offre est disponible jusqu'au 14 avril 2021.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 50 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 5 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande





Découvrir le forfait mobile 50 Go à 10 € par mois et pas que la première année





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter les dernières offres de la concurrence avec Red by SFR qui propose 4 forfaits 1 Go, 60 Go, 100 Go et 130 Go (5G) à respectivement 1 €, 13 €, 15 € et 19 € par mois sans variation de prix au bout d'un an, mais aussi Sosh avec 2 forfaits mobiles de 40 Go et 80 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois même après un an, Free et son forfait mobile Série Free 70 Go à 9,99 € par mois seulement pendant 1 an et enfin Bouygues Telecom via sa marque B&You avec 4 forfaits 200 Mo, 60 Go, 100 Go et 160 Go (5G) à respectivement 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 19,99 € par mois.