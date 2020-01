Forfait mobile : Cdiscount Mobile propose du 100 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an !

L'opérateur mobile virtuel Cdiscount Mobile propose aujourd'hui son forfait mobile sans engagement comprenant pas moins de 100 Go de data à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile possédant une grosse quantité de données mobiles, le tout à un tarif canon, l'offre proposée depuis aujourd'hui 9h par Cdiscount Mobile devrait vous intéresser.

Le MVNO Cdiscount Mobile propose en effet son forfait 100 Go de data à seulement 9,99 € par mois sans engagement pendant 1 an au lieu de 20 €.

Signalons que Cdiscount Mobile utilise les réseaux mobiles de Orange, Bouygues Telecom et SFR selon l'endroit ou vous habitez.

Ce forfait propose donc 100 Go de data à seulement 9,99 euros par mois valable pendant 1 an, ensuite le tarif repassera à 20 euros par mois. A noter qu'il s'agit d'une offre sans engagement, disponible pour les nouveaux clients depuis aujourd'hui 9 heures et jusqu'au 7 janvier 2020 à 18h. La carte SIM est facturée 10 €.

Ce forfait comprend :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union Européenne (38 destinations)



100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà) + 5 Go de data en Europe (facturé au-delà)





Forfait sans engagement Cdiscount Mobile 100 Go à 9,99 € par mois au lieu de 20 € par mois durant 12 mois