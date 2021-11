Cdiscount Mobile fait son Black Friday avec notamment un forfait mobile 130 Go à moins de 10 € !

Cdiscount Mobile fait fort en proposant un forfait mobile 130 Go à moins de 10 € par mois, même après un an. Une belle occasion à saisir.

Cdiscount Mobile lance trois forfaits mobiles spécialement pour le Black Friday, tous sans engagement et avec un prix défiant toute concurrence.

Le plus intéressant est certainement le forfait mobile 130 Go affiché à seulement à 9,99 € par mois sans engagement et sans changement de prix même après un an. Ce forfait est valable jusqu'au 30 novembre 2021 au soir.

Il intègre :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 130 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 13 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Découvrez le forfait Cdiscount mobile 130 Go à 9,99 € par mois



Signalons que 3 autres forfaits mobiles sont également disponibles chez Cdiscount , dont deux pour ce Black Friday :

Forfait 5 Go à 3,99 € par mois (7,99 € par mois après un an) avec 5 Go en France et en Europe

par mois (7,99 € par mois après un an) avec 5 Go en France et en Europe Forfait 70 Go à 5,99 € par mois (12,99 € par mois après un an) avec 70 Go en France et 9 Go en EU + DOM

par mois (12,99 € par mois après un an) avec 70 Go en France et 9 Go en EU + DOM Forfait iPhone XR à 19,99 € par mois avec un iPhone XR reconditionné offert et un forfait 100 Go (+ 23 Go en EU + DOM) et un engagement de 24 mois





Tous les forfaits Cdiscount Mobile sont disponibles sur le site



Et du côté de la concurrence signalons Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 40 Go, 50 Go et 100 Go à 9,99 €, 12,99 € et 15,99 € par mois, sans oublier bien entendu RED et ses Black forfaits 100, 200, et 300 Go à respectivement 10, 12 et 14 € par mois et B&You et ses forfaits 100 Go et 200 Go à 9,99 € et 12,99 €.