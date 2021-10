Cdiscount Mobile propose 3 nouveaux forfaits mobiles dont un 200 Go à moins de 10 € par mois

Cdiscount Mobile lance donc trois forfaits mobiles qui sont tous sans engagement, mais avec un prix qui ne sera valable qu'une année, libre à vous ensuite de rester ou de trouver une nouvelle meilleure offre ! Hormis cet aspect, les 3 offres devraient particulièrement vous intéresser, que ce soit pour ceux à la recherche d'un petit budget ou ceux ayant besoin d'une grosse quantité de données mobiles.

Commençons par un premier forfait mobile proposant 5 Go de data à seulement 3,99 € par mois pendant 1 an, puis 7,99 € ensuite.

Poursuivons avec un second forfait mobile 130 Go à 7,99 € par mois pendant un an, puis 20,99 € ensuite.

Terminons enfin pour les gros consommateurs de données mobiles avec un dernier très intéressant forfait mobile 200 Go au petit prix de 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 19,99 € ensuite.

Ces 3 forfaits sont valables jusqu'au 27 octobre 2021 au soir.

Ils incluent :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 5 Go, 130 Go et 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 5 Go, 13 Go et 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Et au niveau de la concurrence signalons Sosh avec ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 80 Go à 10,99 € par mois et RED avec 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 10, 13, 15 et 19 € par mois sans oublier B&You avec 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 9,99, 12,99, 14,99 et 18,99 € par mois .