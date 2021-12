Cdiscount Mobile : 4 forfaits mobiles dont un 200 Go de data à moins de 10 € par mois !

Cdiscount Mobile a lancé il y a quelques jours quatre forfaits mobiles sans engagement dans des registres assez différents. Trois d'entre eux verront leur tarif évoluer après un an, tandis que le 4em ne verra pas son prix bouger. Dans tous les cas, ces 4 offres devraient particulièrement vous intéresser, que ce soit pour ceux à la recherche d'un petit budget ou pour ceux ayant besoin d'une grosse quantité de données mobiles.

Commençons par un forfait mobile proposant 60 Go de données à seulement 9,99 € par mois et dont le prix n'évoluera pas même après la première année.

Poursuivons avec les forfaits mobiles dont le prix évoluera après un an, et en premier lieu le forfait mobile 5 Go à 3,99 € par mois pendant un an, puis 7,99 € ensuite.

Vous trouverez également un second forfait mobile 130 Go de data à seulement 7,99 € par mois pendant 1 an, puis 20,99 € ensuite.

Terminons enfin pour les gros consommateurs de données mobiles avec un dernier très intéressant forfait mobile 200 Go au petit prix de 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 19,99 € ensuite.

Ces 4 forfaits sont valables jusqu'au 22 décembre 2021 au soir.

Ils incluent :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 5 Go, 60 Go, 130 Go et 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 5 Go, 10 Go, 13 Go et 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Découvrez les quatre forfaits mobiles Cdiscount Mobile





Et au niveau de la concurrence signalons Sosh avec ses 3 forfaits 20 Go, 50 Go et 100 Go à 9,99 €, 12,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 80 Go à 10,99 € par mois et RED avec son BIG RED 40, 100 et 200 Go à respectivement 10, 13, et 15 € par mois sans oublier B&You avec ses forfaits Very B&You 40, 100 et 200 Go à respectivement 9,99, 12,99 et 14,99 € par mois .