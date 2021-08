Cdiscount Mobile propose 2 nouveaux forfaits mobiles 5 Go et 80 Go ultra intéressants !

Cdiscount Mobile propose donc deux nouveaux forfaits mobiles, dont un, c'est assez rare pour le souligner, avec un prix qui n'évoluera pas même après la première année.

Vous trouverez donc d'une part un forfait mobile proposant 5 Go de data à 4,99 € par mois, avec un prix n'évoluant pas même après 1 an.

Et d'autre part un forfait mobile 80 Go à seulement 7,99 € par mois pendant un an, puis 16,99 € ensuite.

Ces deux offres sont sans engagement et valables jusqu'au 16 août 2021 inclus.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 80 Go et 5 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 11 Go et 5 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





Découvrez les forfaits mobiles 80 Go à 7,99 € et 5 Go à 4,99 € par mois





Et du côté de la concurrence signalons les offres de Red by SFR qui propose 4 forfaits avec 5 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go à respectivement 5 €, 13 €, 15 € et 19 € par mois, mais aussi Sosh avec ses forfaits mobiles 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, ou encore Free et son forfait mobile Série Free 70 Go à 9,99 € par mois et enfin Bouygues Telecom avec ses 4 forfaits 5 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go à respectivement 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 18,99 € par mois.