Cdiscount Mobile propose 4 nouveaux forfaits mobiles accompagnés d'un smartphone (iPhone ou Samsung)

Jusqu’au 19 décembre, Cdiscount Mobile propose quatre forfaits mobiles accompagnés de smartphones comme les iPhone 8, 11 ou XR. Ce sont des forfaits mobiles avec engagement de 24 mois.

Commençons par un premier forfait mobile proposant 60 Go de data à seulement 14,99 € par mois avec un engagement de deux ans. Vous aurez gratuitement, avec ce forfait, le smartphone Samsung S9 reconditionné ou bien l’iPhone 8 reconditionné.

Poursuivons avec un troisième forfait mobile 150 Go à 24,99 € par mois avec un engagement de deux ans et avec cette fois-ci un iPhone XR reconditionné seulement 9,99 € !

Terminons enfin par le forfait mobile 100 Go au prix de 29,99 € par mois et l’iPhone 11 en reconditionné à seulement 19,99 €

Ces 4 forfaits sont valables jusqu’au 19 décembre 2021 au soir.

Ils incluent :

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 60 Go, 60 Go 150 Go et 100 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 20 Go, 20 Go, 27 Go et 23 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM





A noter que Cdiscount propose également d'autres forfaits sans engagement cette fois-ci, et sans smartphone associé. Vous trouverez notamment un très intéressant forfait mobile 50 Go au tout petit prix de 9,99 € par mois, sans engagement et sans variation de prix même après un an. Intéressant.





Découvrir tous les forfaits mobiles Cdiscount Mobile





Et au niveau de la concurrence signalons Sosh avec ses 3 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, Free Mobile et son forfait 70 Go à 9,99 € par mois et RED avec 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 10, 13, 15 et 19 € par mois sans oublier B&You avec 30, 70, 100 et 130 Go à respectivement 9,99, 12,99, 14,99 et 18,99 € par mois .