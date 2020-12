Cdiscount lance une plateforme de produits d'occasion entre particuliers

Le spécialiste français de l'e-commerce Cdiscount s'adresse aux Français pour l'achat et la vente de produits d'occasion via Cdiscount Occasion.

Spécialiste français de l'e-commerce, Cdiscount poursuit la diversification de ses activités. Dans le giron du groupe Casino, Cdiscount officialise aujourd'hui le lancement d'une plateforme de ventes de produits d'occasion entre particuliers.

La plateforme Cdiscount Occasion est développée en partenariat avec Place2Swap qui se présente comme la première plateforme de revente personnalisable pour les marques. Cette start-up a déjà travaillé avec Veepee pour le développement du service Re-Turn de retour de produits entre membres.

" C'est une nouvelle activité stratégique que nous développons en proposant à nos clients de vendre et d'acheter des produits de seconde main entre eux. […] Cdiscount Occasion est une nouvelle illustration de notre engagement en faveur d'un modèle numérique responsable ", déclare Emmanuel Grenier, le patron de Cdiscount.

?@Cdiscount diversifie son activité avec #CdiscountOccasion : la nouvelle plateforme de vente de produits entre particuliers. Réalisée avec @Place2swap, Cdiscount s'insère sur le marché porteur de l'occasion et accompagne ses clients dans un mode de consommation + responsable.? pic.twitter.com/7rZvBgY0eK — Cdiscount Corporate (@Cdiscount_news) December 9, 2020

À la manière de Vinted

Cdiscount revendique près de 10 millions de clients qui pourront être mis en relation pour la vente et l'achat de produits dans diverses catégories (high-tech, jeux vidéo, bricolage, jouets, mode, livres…). Chaque vendeur dispose d'un porte-monnaie personnel virtuel et les livraisons se font en points relais (Mondial Relay) avec des colis qui ne devront pas peser plus de 30 kg.

Des frais de service pour l'utilisation de la plateforme sont à la charge de l'acheteur. Appliqués au moment de la finalisation de l'achat en ligne, ils sont d'un montant fixe de 0,70 € par produit et d'un pourcentage du prix d'achat du produit. Une commission de 5 % (hors frais de livraison).



Le Parisien souligne un modèle similaire à Vinted, et quoi qu'il en soit une concurrence avec d'autres pure players établis de longue date comme eBay, Leboncoin et Rakuten.

Cdiscount Occasion est le nouveau service de Cdiscount, mais le groupe est également présent dans les forfaits mobiles, les voyages, les mutuelles, l'immobilier, l'électricité, la billetterie, les véhicules d'occasion...