Cdiscount Mobile & La Poste Mobile : forfaits mobiles 50Go à moins de 5€ ou 30Go à 9,99€ avec musique illimité

Cdiscount Mobile a lancé aujourd'hui une nouvelle promotion sur son forfait 50 Go tandis que La Poste mobile propose son forfait 30 Go avec musique en illimitée !

Cdiscount Mobile propose actuellement son forfait mobile 50 Go en série limitée à seulement 4,99 € par mois pendant 6 mois. De son côté, La Poste Mobile propose une promotion sur son forfait mobile à 14,99 € par mois qui est proposé à seulement 9,99 € par mois, sans engagement et sans durée limitée, avec accès illimité au catalogue musical d'Universal Music.

Concernant Cdiscount Mobile, son forfait mobile sans engagement en série limitée propose 50 Go de data à seulement 4,99 € par mois pendant 6 mois puis 15,99 € par mois. Cette offre est disponible depuis aujourd'hui et jusqu'au 3 mars 2020.

Rappelons que Cdiscount Mobile est un service de NRJ Mobile et qu’il utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique.

Dans ce forfait, vous retrouverez :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union Européenne

50 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà)

3 Go de data en Europe

L'activation de la carte sim à 10 € lors de la commande

La Poste Mobile quant à elle propose une promotion sur son forfait mobile à 14,99 € par mois proposé à seulement 9,99 € par mois, et ce, sans engagement et avec accès illimité au catalogue d'Universal Music. L’offre reste valable jusqu’au 21 mars 2020. À noter que ce prix reste valable sans limitation de durée y compris après un an donc !

le forfait inclut :

Appels voix, SMS et MMS illimités en métropole, depuis la métropole vers les DOM, et depuis les zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine

30 Go de data en France dont 10 Go d'internet mobile en Europe (bloqué au-delà et rechargeable)

Musique illimitée avec un accès illimité au service d'écoute en streaming de musique du catalogue Universal Music

Le forfait mobile La Poste Mobile 30 Go à 9,99 € par mois est sans engagement et sans augmentation du prix au bout d'un an.



Pour rappel, il est toujours bon de consulter les offres des concurrents dont Red by SFR qui fait le plein de promotions ainsi que Sosh qui propose son forfait 50 Go à 9,90 € et la boite Sosh ADSL/Fibre à 14,99 € par mois !