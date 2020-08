Bon plan Cdiscount : lancement du Samsung Galaxy Note 20 4G, 5G et Ultra avec des cadeaux et des prix réduits

À l'occasion de la sortie du nouveau smartphone Samsung Galaxy Note 20 dans ses versions 4G, 5G et Ultra, Cdiscount propose une opération promotionnelle avec de nombreux cadeaux et des prix réduits !

Le bon plan du jour concerne la plateforme d'e-commerce Cdiscount qui débute à 18h aujourd'hui la précommande du nouveau smartphone Samsung Galaxy Note 20 dans ses versions 4G, 5G et Ultra, avec une livraison prévue le 21 août. L'opération promotionnelle est disponible jusqu'au 20 août 2020 inclus.

Pour l'achat d'un Samsung Galaxy Note 20 vous aurez en effet la possibilité de profiter gratuitement :

d'un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + MOGA XP5-X+ chargeur sans fil) pour l’achat Galaxy Note 20 4G, 5G ou Ultra

d'une paire de Galaxy Bean (nouveau produit connecté) pour l’achat d’un Galaxy Note 20 Ultra 5G

et enfin d'une paire de Galaxy Buds + pour l’achat d’un Galaxy Note 20 4G ou 5G



Vous retrouverez toutes les informations et les smartphones sur cette page dédiée.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Note 20 propose un écran super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et 393 ppp. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, vous pourrez accroître le stockage interne jusqu'à 1024 Go grâce à une microSD. Le Note 20 prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 et est proposé en trois versions différentes : 4G, 5G et Ultra.

Au niveau de la photographie, on retrouvera un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, et deux autres modules de 12 mégapixels. À l'avant du smartphone, vous retrouverez un appareil photo frontal de 10 mégapixels. Enfin, le Galaxy Note 20 est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh et bénéficie de la charge sans fil et la charge rapide à hauteur de 45 watts.

Vous retrouverez ci-dessous les promotions concernant le Samsung Galaxy Note 20 chez Cdiscount :