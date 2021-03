Cdiscount lance des promotions sur des produits Xiaomi, des PC portables gamer Acer et du matériel sportif

En ce moment, découvrez trois opérations promotionnelles de Cdiscount sur des smartphones, trottinettes électriques, et autres produits Xiaomi, mais aussi sur du matériel sportif pour rester en forme avant les beaux jours et enfin des offres sur des PC portables gamer Acer !

Le bon plan du jour concerne l'e-commerçant Cdiscount qui propose en ce moment pas moins de 3 nouvelles opérations promotionnelles avec des promotions très pertinentes sur de nombreux produits Xiaomi grâce à une opération ciblée, mais aussi sur des articles du sport avec "On fait du sport ?" et enfin des réductions de prix via ODR sur des PC portables gamer de la marque Acer.

Vous pourrez trouver toutes les offres sur les pages dédiées de Xiaomi, des produits sport et des pc portables gamer.

Ci-dessous vous pourrez trouver une sélection non exhaustive des promotions disponibles par opération promotionnelle :

24H Xiaomi avec 10% à cagnotter :

On fait du sport ? :

ODR Acer gaming :

Et n'oubliez pas, vous avez 25 € offert dès 249 € d'achat avec le code promo 25EUROS !