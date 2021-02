Cdiscount Mobile propose un forfait 100 Go à 19,99 € par mois avec un iPhone 8 reconditionné à... 19 € !

Le bon plan du jour concerne donc l'opérateur Cdiscount mobile qui propose une toute nouvelle offre à savoir un forfait mobile de 100 Go à 19,99 € par mois avec un iPhone 8 64 Go reconditionné comme neuf proposé à seulement 19 €. Cette offre est sous engagement de 24 mois, et disponible jusqu'au 2 mars 2021.

Le forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM.

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit ajusté au-delà).

de data utilisables en France métropolitaine (débit ajusté au-delà). 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.



Et bien entendu vous recevrez pour seulement 19 euros un iPhone 8 64 Go en coloris gris sidéral, reconditionné comme neuf.



Et n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec le forfait Free Mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant 12 mois, 3 forfaits mobiles chez Sosh avec respectivement 40 Go, 80 Go et 100 Go à 12,99 €, 15,99 € et 16,99 €, ou encore les 4 forfaits Bouygue Télécom B&You 2 Go, 60 Go, 100 Go et 130 Go en 5G à 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 24,99 € ou enfin chez RED 4 forfaits mobiles de 5 Go à 5 € à 130 Go 5G à 25 € par mois avec RED TV inclus.