[CES 2022] Samsung dévoile une télécommande qui se nourrit des ondes électromagnétiques

Les téléviseurs de Samsung de 2022 vont profiter d'une nouvelle télécommande qui offre une option particulièrement séduisante.

On retrouve les traditionnels boutons des télécommandes que Samsung propose depuis 3 ans maintenant, et qui mise sur des raccourcis, avec une forme toutefois plus allongée et imposante.

L'année dernière déjà, Samsung présentait l'Eco Remote qui se rechargeait via l'énergie solaire, cette fois la télécommande mise sur une autre technologie.

On retrouve le panneau solaire introduit avec l'Eco Remote, mais Samsung a également glissé un module qui permet de capter les ondes radio pour les convertir en énergie. La télécommande va donc se recharger simplement avec les ondes radio et électromagnétiques qu'elle capte naturellement.

De fait, la télécommande ne dispose d'aucune pile à changer et n'embarque qu'une petite batterie. Dans le pire des cas, un connecteur USB-C permet de recharger la télécommande malgré tout, mais Samsung assure que pour la majorité des utilisateurs, cela ne sera pas nécessaire. La nouvelle télécommande accompagnera les téléviseurs des gammes The Frame, Serif et Sero.