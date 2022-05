Changement de design pour les Airpods Pro 2 d'Apple

Apple devrait enfin renouveler sa gamme Airpods Pro lancée en 2019 en lançant les Airpods Pro 2 à compter de cet automne.

Et selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, Apple en profiterait pour créer une rupture avec les précédents modèles en proposant un nouveau design radicalement différent.

Les écouteurs proposeraient également une meilleure qualité audio et des capteurs permettant d'accéder à des fonctionnalités de santé.

On évoque ainsi une amélioration notable de la prise en charge de l'audio spatial, mais surtout au niveau de la réduction de bruit active. Mais les écouteurs seront également visuellement bien différents de la première version.

Exit les tiges : Apple miserait sur des écouteurs bien plus compacts et ronds, ainsi qu'un boitier de recharge amélioré qui embarquerait une batterie plus endurante. Selon certaines rumeurs, les Airpods Pro 2 embarqueraient également des capteurs de mouvement permettant d'assurer le suivi physique de l'utilisateur.