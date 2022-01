CharaChorder : un clavier d'un nouveau genre pour plus de 500 mots à la minute

La Start-Up CharaChroder annonce avoir créé un clavier d'un nouveau genre qui permettrait d'accélérer significativement la vitesse de saisie de texte.

Le clavier en question, qui porte le même nom que la société se présente sous la forme de deux bases disposant chacune de 9 joysticks sans aucune lettre ou sigle spécifique. L'utilisateur n'a qu'à poser ses mains sur les périphériques et pianoter pour afficher non plus des lettres, mais directement des mots.

Riley Keen, PDG de CharaChorder souhaitait partager son score sur le site MonkeyType, une plateforme qui propose de s'exercer à la dactylographie, il revendiquait ainsi 521 mots par minute soit plus du double du champion actuel de la plateforme qui culmine à 277,60 mots. Sa performance a tout simplement été refusée par la plateforme qui explique qu'elle ne vaut que si l'utilisateur frappe sur un clavier dit traditionnel...

Pour frapper des lettres et non des mots, CharaChorder propose des accords à l'utilisateur : en appuyant sur plusieurs touches en même temps, il est ainsi possible d'écrire des mots ou même des phrases. Il est possible de créer ses propres raccourcis. Le concept mélange ainsi sténographie et dactylographie, le tout épaulé par la prédiction automatique côté logiciel.

Les joysticks sont sensibles sur 4 directions et permettent ainsi de ne pas avoir à déplacer énormément les doigts. CharaChorder explique que l'utilisateur a ainsi accès à plus de 300 entrées uniques sans que ses doigts ne trompent le contact avec l'appareil.

Le clavier est proposé au prix de 249,99$ sur le site de CharaChorder, une version lite bien différente est également prévue via une campagne Kickstarter.