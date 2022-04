Le chargeur sans fil Samsung Pad est gratuit chez Fnac !

Via une offre promotionnelle et une offre de remboursement du fabricant, le chargeur sans fil Samsung Pad peut être obtenu gratuitement chez Fnac.

Avec pour référence constructeur EP-P1300, un format carré de 8,4 mm de côté et 1,5 mm d'épaisseur pour un poids de 85 g, le chargeur sans fil Samsung Pad a un design lui permettant de se glisser et s'adapter aux espaces les plus petits.

Ce chargeur à induction prend en charge les smartphones et appareils Android et Apple compatibles Qi placés au centre. Il dispose d'une puissance de jusqu'à 9 watts et peut alimenter un appareil même lorsque celui-ci est revêtu d'un étui de jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Le socle est compatible avec les adaptateurs à charge Power Delivery (PD) et les adaptateurs de voyage à charge rapide adaptative (AFC).

Pour l'aspect pratique, un témoin lumineux à LED indique le bon positionnement d'un appareil et son 'état de charge, et avec une lumière tamisée la nuit afin que celle-ci ne vienne pas perturber le sommeil. La gradation de la lumière LED peut être contrôle à partir des smartphones depuis la série Galaxy S10 de Samsung.

Promotion et offre de remboursement

Équipé d'un port USB-C mais sans câble fourni à l'achat, le Samsung Pad profite d'une réduction de prix de 50 % chez Fnac. Il est ainsi affiché à 19,99 € au lieu de son prix standard de 39,99 €.

Grâce à une ODR valable jusqu'à 30 juin 2022, Samsung rembourse par ailleurs jusqu'à 20 € (PDF). C'est ainsi un chargeur sans fil gratuit.