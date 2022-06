Chargeur universel : vers un accord de l'UE le 7 juin

Un accord final serait proche entre les pays et les législateurs de l'UE concernant la question de rendre obligatoire le port USB-C et d'un chargeur universel pour des appareils électroniques portables.

Selon une information de Reuters, le Conseil européen et le Parlement européen devraient se mettre d'accord sur la question d'un chargeur universel le 7 juin prochain, avec le port USB-C qui deviendrait obligatoire.

Le cas échéant, chaque État membre disposera d'un délai de 24 mois après la finalisation de l'accord pour transposer la directive européenne dans leur législation nationale.

Actualité publiée le 20 avril 2022

En septembre 2021, la Commission européenne avait présenté une proposition de directive relative à un chargeur universel. Pour un large panel d'appareils électroniques comme les smartphones, tablettes, consoles de jeu ou encore casques audio, il est ainsi question de rendre obligatoire la présence d'un port USB Type-C.

La proposition a pour objectif la réduction des coûts et des déchets électroniques, l'harmonisation et l'interopérabilité entre les appareils électroniques et les chargeurs. Elle doit en outre donner au consommateur le choix d'acheter ou non un chargeur avec un nouvel appareil.

Alors que des évolutions des fabricants ont déjà eu lieu en la matière, le Conseil européen s'est prononcé en faveur du projet de législation en janvier dernier. Aujourd'hui, c'est au tour des eurodéputés de soutenir la création d'un chargeur universel.

Le Parlement européen fait ainsi savoir que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté sa position sur la révision de la directive concernée et relative aux équipements radioélectriques par 43 voix pour et 2 contre.

Pas encore le bout du tunnel

C'est une étape supplémentaire, sachant que l'ensemble du Parlement devra se prononcer lors d'une session plénière en mai. Des discussions avec les divers gouvernements de l'Union européenne sur la version finale de la directive pourront alors avoir lieu.

Après le vote d'une version définitive de la législation par le Conseil européen et le Parlement européen, les États membres disposeront d'un délai de 24 mois afin de transposer la directive européenne dans leur législation nationale.

Les députés de la commission du marché intérieur soutiennent la création d'un chargeur universel afin de réduire les déchets électroniques et d'optimiser l'utilisation des appareils portables.



Dans un communiqué, le Parlement européen indique que les eurodéputés souhaitent davantage d'informations claires et un étiquetage précisant les options de chargement, de même que si un chargeur est proposé avec le nouvel appareil lors de l'achat.