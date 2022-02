Vers une application de localisation des actions de chasse

Ce week-end, une randonneuse de 25 ans qui empruntait un chemin balisé a trouvé la mort dans le Cantal près d'Aurillac à la suite d'un accident de chasse. Elle a été touchée par une balle perdue lors d'une battue aux sangliers. Âgée de 17 ans, la chasseuse à l'origine du coup de feu mortel a été placée en garde à vue pour homicide involontaire.

Cet accident a vivement fait réagir et d'autant plus dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2022. Secrétaire d'État à la Biodiversité, Bérangère Abba a dénoncé un " drame insoutenable et inacceptable ", en appelant à des décisions pour que cela ne se reproduise plus.

Invitée de Franceinfo ce matin, elle évoque un renforcement de la formation continue et de l'encadrement des chasseurs en constatant que généralement les accidents mettent en cause un non-respect des règles de sécurité, et notamment les plus essentielles.

Une application de localisation des actions de chasse...

La secrétaire d'État insiste également sur l'information et l'enjeu de la signalisation des battues avec davantage à faire à ce niveau. Hormis la mise en ligne des cartes et des calendriers des chasses par l'ONF (Office national des forêts), elle annonce le déploiement au cours des prochains mois d'un outil.

Pour cet outil avec l'ONF et l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière), il est fait allusion à une sorte d'application, sans plus de précision pour le moment. " Elle permettra dans un premier temps de connaître où se situent autour de soi les éventuelles actions de chasse. "

Bérangère Abba n'écarte pas la réflexion de jours sans chasse, mais en soulignant qu'elle doit se débattre localement. Un débat politique sur l'interdiction de la chasse le week-end a en tout cas été relancé.

Selon le ministère de la Transition écologique, le non-respect des règles de sécurité est la première cause d'accidents de chasse. Sur la saison 2020-2021, 80 accidents de chasse ont été recensés, dont 7 mortels concernant 6 chasseurs et 1 non-chasseur.

" Le nombre de victimes d'accidents de chasse a diminué continuellement depuis plus de 20 ans. Il était ainsi de 232 en 2000 et de 131 en 2010 ", peut-on lire dans un communiqué.