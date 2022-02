Des chercheurs font repousser des pattes de grenouilles en laboratoire

Le mythe de la régénération des cellules et des membres est poursuivi par la médecine depuis des années, avec quelques avancées récentes prometteuses.

Dans la nature, plusieurs animaux sont capables de faire repousser des membres sectionnés ou de régénérer des cellules diverses comme de la peau ou des organes. La régénérescence n'est donc pas un mythe, mais une faculté propre à une poignée d'espèces.

Depuis des années, les chercheurs tentent ainsi d'appliquer ce processus à l'homme pour lui permettre de se guérir de lui-même. Un groupe de chercheurs de l'Univeristé Tufts et de l'Institut Wyss de Harvard ont récemment publié les résultats assez bluffants d'une expérience menée sur des grenouilles.

Ces derniers sont ainsi parvenus à stimuler la régénérescence d'une patte de grenouille fonctionnelle et quasi complète. Pour ce faire, ils ont créé un cocktail de 5 médicaments dans du gel qu'ils ont déposé sur le moignon de la patte d'une grenouille amputée. Les médicaments en question visaient à réduire l'inflammation, à favoriser la cicatrisation et à encourager la croissance des vaisseaux sanguins, des muscles et de fibres nerveuses. La capsule en question a été nommée "BioDome".

L'expérience a montré une croissance "spectaculaire" du nouveau membre avec une structure osseuse présentant des caractéristiques similaires à la structure osseuse initiale. On y aurait repéré un des tissus internes plus riches et plus de neurones que sur une patte normale. Si les orteils ont bien poussé, ils n'ont toutefois pas intégré les os qui y sont normalement présents.

La patte recréée s'est également montrée parfaitement fonctionnelle : elle répond aux stimuli et les grenouilles l'ont bien utilisée pour nager de façon tout à fait normale. Le BioDome quant à lui n'a été posé que l'espace de 24h et a déclenché un processus de reconstruction qui aura duré 18 mois. La brève exposition au cocktail a donc permis d'enclencher un processus à long terme.

Cet aspect du temps d'exposition aux médicaments est particulièrement intéressant. L'exposition rapide d'une plaie au cocktail aurait permis d'éviter les interférences avec le tissu cicatriciel et recréé un environnement amniotique. Le processus de cicatrisation aurait alors stoppé pour s'inverser et se transformer en processus de régénération.

L'avancée ainsi réalisée chez les grenouilles pourrait permettre d'avancer sur divers traitements adaptés à l'homme, notamment dans les traitements des maladies de la peau ou chez les grands brûlés.