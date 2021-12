5G : la Chine revendique 80 % des utilisateurs dans le monde

Avec son champion local Huawei, la Chine a été l'un des premiers pays à proposer la 5G. Selon des chiffres communiqués par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, le pays compte 450 millions d'utilisateurs de la 5G.

La Chine représenterait ainsi plus de 80 % des utilisateurs de la 5G dans le monde et ambitionne de dépasser 560 millions d'utilisateurs en 2023, avec un taux de pénétration de plus de 40 %.

Toujours d'après le ministère chinois, la Chine dispose de plus de 1,15 million d'antennes-relais pour la 5G et affiche un objectif de 26 antennes-relais 5G pour 10 000 habitants d'ici fin 2025, avec la couverture de la presque totalité des villes et villages.

En 2020 et à titre de comparaison, il était question de seulement 5 antennes-relais 5G pour 10 000 habitants.

" D'ici la fin du 14e plan quinquennal (2021-25), la Chine aura construit le réseau 5G standalone (ndlr : sans cœur de réseau 4G) le plus grand et le plus étendu au monde, et aura pratiquement atteint une couverture complète du réseau dans les zones urbaines et rurales ", commente un responsable de la China Academy of Information and Communications Technology.