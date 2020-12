La Chine interdit 105 applications mobiles

Cette semaine, la Chine a ordonné le retrait de quelque 105 applications mobiles des boutiques d'applications qui opèrent dans le pays. Sans être une première, un tel tour de vis demeure relativement flou.

La Cyberspace Administration of China laisse entendre des applications mobiles illégales et des plaintes concernant des informations jugées obscènes, pornographiques et violentes, ou encore de la fraude, des jeux d'argent et de la prostitution.



L'application de voyage TripAdvisor fait partie des applications visées, mais les autorités chinoises ne détaillent pas les reproches retenus pour chaque application. Les autres applications sont majoritairement de développeurs chinois.

Si TripAdvisor est une entreprise américaine, l'application chinoise est opérée en Chine par une entreprise commune TripAdvisor China entre TripAdvisor et un partenaire chinois majoritaire.

Ce type d'opération de nettoyage pour la Chine vise en particulier des services avec des contenus générés par les utilisateurs.