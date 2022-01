La Chine confirme la découverte d'eau sur la Lune

Si la NASA a évoqué la détection d'eau à la surface de la Lune fin 2020, il ne s'agissait jusqu'ici que de théorie qui demandait une confirmation via des analyses sur le terrain.

C'est désormais chose faite via la sonde Chang'e 5 lancée par le CNSA, le centre spatial Chinois. Le module chinois ayant atterri sur la Lune en décembre 2020 a ainsi exploité son spectromètre minéralogique lunaire pour analyser du régolithe.

Après analyse, le spectromètre a ainsi confirmé la présence d'eau. Quelques calculs plus tard, les chercheurs ont annoncé que dans certaines zones, on pouvait trouver jusqu'à 120 partites par million d'eau sous la forme d'hydroxyle (OH) ou de molécules d'eau.

Selon les chercheurs, l'hydrogène nécessaire à la formation d'eau pourrait avoir été amené par le vent solaire. La concentration en eau des roches de surface laisse désormais penser qu'une plus grande quantité d'eau pourrait se situer sous la surface de la Lune.