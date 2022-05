La Chine prépare un test de déviation d'astéroïde

Dans la foulée des films Armageddon ou du récent Don't Look Up, la possibilité d'une collision de la Terre avec un asteroïde, avec ses conséquences mortifères, ne sera peut-être bientôt plus une fatalité.

La Chine a indiqué vouloir tester prochainement un système capable de modifier la trajectoire d'un corps céleste et de protéger la Terre contre une telle menace. Elle souhaite mener un essai d'impacteur cinétique d'ici 2025 ou 2026, selon la CNSA (China National Space Administration).

La première étape passera par des simulations et un renforcement du système de surveillance précoce des NEO (Near Earth Objects) avant de réaliser une mission testant les technologies et observant les résultats.

La NASA a déjà lancé en novembre 2021 une mission DART (Double Asteroid Redirection Test) aux objectifs similaires et qui frappera l'asteroïde Dimorphos (orbitant autour de Didymos) à 11 millions de kilomètres de distance vers le mois d'octobre 2022, avec des outils d'observation avancés fournissant de précieuses données sur l'effet de l'impact cinétique.

Une mission européenne HERA prendra ensuite la direction de Didymos et observera en détails les conséquences de la mission DART sur l'astéroïde Dimorphos.