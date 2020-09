La Chine interdit le langage de programmation Scratch

La Chine vient de mettre en place des mesures de restrictions concernant l'utilisation du langage de programmation Scratch : des paramètres désignent Hong Kong, Macao et Taïwan comme des pays .

Le site GreatFire.org, qui recense les mesures de censure prises par la Chine sur Internet met ainsi en avant le fait que, depuis le 7 septembre dernier, le langage de programmation Scratch, utilisé pour apprendre la programmation et le code aux plus jeunes, est désormais banni du pays.

Scratch est un langage de programmation développé par le MIT et vise les plus jeunes, notamment de par sa simplicité. Le langage est ainsi utilisé dans de nombreux programmes scolaires puisqu'il permet d'approcher très facilement le code en associant des briques de fonctions dans un ordre précis pour déboucher sur des actions et écrire des instructions informatiques sans s'en rendre compte.

Déployé dans 150 pays et traduit dans 40 langues Scratch est un outil gratuit qui était jusqu'ici utilisé en Chine. Sauf que la découverte de mentions de Hong Kong, Macao et Taïwan dans les paramètres en tant que "Pays". Une situation intolérable pour Pékin qui considère les trois cités comme des subdivisions intégrées dans une Chine unie et unique.

Dans des médias contrôlés par l'état qui abordent le sujet, Scratch est décrié pour contenir "beaucoup de contenu humiliant, faux et diffamatoire sur la Chine". Pourtant, Scratch est utilisé par un grand nombre d'universités en Chine et dans le cycle primaire, la population chinoise représenterait à elle seule plus de 5,6% des utilisateurs du langage.