La Chine avoisine le milliard d'internautes

Première population internaute mondiale, la Chine se rapproche du milliard d'individus avec un taux de pénétration de plus de 70 %.

Selon les chiffres du China Internet Network Information Center (CNNIC), le nombre d'internautes en Chine atteint 989 millions fin 2020, ce qui représente de l'ordre de 70 % de la population chinoise. Cela signifie également que de l'ordre de 400 millions de personnes n'utilisent pas l'Internet chinois

Entre mars et décembre 2020, la Chine a enregistré 85,4 millions d'internautes supplémentaires. Une période dont le début avait été marqué par la fin progressive d'un confinement très strict dans certaines régions du pays, en lien avec l'épidémie de coronavirus.

Principalement sur mobile, le shopping en ligne concerne 782 millions de Chinois avec une progression de plus de 72 millions entre mars et décembre 2020. Le nombre de Chinois effectuant du télétravail bondit à 346 millions (+199 millions en six mois).

Parmi d'autres gros chiffres, le fait que 86,4 % des internautes chinois utilisent des méthodes de paiement en ligne.