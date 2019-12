Objectif Mars : le plus puissant lanceur chinois Longue Marche-5 a repris du service

Plus de deux ans après un échec, le lanceur lourd chinois Longue Marche-5 a réussi son troisième vol. Un lanceur parmi les plus puissants au monde pour les ambitions spatiales de la Chine jusqu'à Mars.

Depuis la base de lancement de Wenchang (île de Hainan) au sud de la Chine, une fusée Longue Marche-5 a décollé en fin de semaine dernière. Elle a placé sur orbite géostationnaire un satellite de télécommunications expérimental Shijian-20, dont la masse au décollage avoisinait 8 tonnes.

Selon Xinhua (agence Chine nouvelle), qui cite des propos de Wu Yanhua, le directeur adjoint de l'Administration spatiale nationale chinoise, le lancement a été un succès. Avec plusieurs charges utiles, Shijian-20 est introduit comme un représentant de la plus grande plateforme satellite chinoise DFH-5 de nouvelle génération.

D'après NASASpaceFlight.com, le satellite Shijian-20 aura une capacité de communications de 70 Gbps en bande Ka. Il transporte notamment un terminal de communications laser infrarouge pour une liaison descendante de jusqu'à 4,8 Gbps.

Longue Marche-5 est capable de placer en orbite basse une charge utile de 14 tonnes et une charge utile de jusqu'à 25 tonnes en orbite géostationnaire. Pour ce modèle de lanceur lourd chinois, il ne s'agissait que de son troisième vol et une reprise après plus de deux ans d'interruption.

En novembre 2016, un lanceur Longue Marche-5 avait placé sur orbite un satellite expérimental Shijian-17. En juillet 2017, une tentative de placer sur orbite un satellite Shijian-18 - et pour la plateforme DFH-5 - avait par contre connu l'échec à la suite d'une défaillance du premier étage.

Pour Wu Yanhua, le succès du troisième vol avec Longue Marche-5 - et des technologies " made in China " - jette les bases d'une série de futurs projets spatiaux pour le pays, notamment le retour d'échantillons lunaires, la construction de sa propre station spatiale et l'exploration de la planète Mars.