En Chine, la Switch se vend mieux que la PlayStation 4

Nintendo profite d'une année record à l'international et le marché chinois lui aura particulièrement réussi cette année : la marque y a écoulé deux fois plus de Switch qu'il ne s'est vendu de PS4.

L'année 2020 s'annonce record pour Nintendo : la Switch a généré des ventes exceptionnelles au fil de l'année, profitant des périodes de confinement pour séduire un nombre toujours plus grand d'utilisateurs.

Et désormais Nintendo règne également sans partage sur le marché chinois, réussissant à s'imposer devant Sony et sa PS4. Une situation d'autant plus intéressante que Nintendo est arrivé sur le marché avec la Switch 3 ans après les autres grandes marques.

Nintendo et Tencent ont ainsi écoulé 1,3 million de switch sur l'année en Chine, soit un total de 3,95 millions de consoles en tout depuis sa mise à disposition sur ce marché très spécifique.

Sur 2020, Nintendo aura quasiment vendu le double des ventes réunies de PS4 et Xbox One sur la période dans le pays. Si la Chine a été particulièrement réceptive à la console cette année, c'est avant tout pour Ring Fit Adventure, le best-seller de la marque cette année.